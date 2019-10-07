فيديو وصور.. أمطار غزيرة وتطبيق خطة الطوارئ في مكة

فيديو وصور.. أمطار غزيرة وتطبيق خطة الطوارئ في مكة

2019/10/07
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تطبيق خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار حيث تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة بلاغات عن هطول الأمطار مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تقوم بتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازيا” وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه وجرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات ولله الحمد، وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة، راجين السلامة للجميع.

 


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