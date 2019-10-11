فيديو وصور.. إقبال كثيف وتدافع في أول أيام معرض الصقور والسلاح

فيديو وصور.. إقبال كثيف وتدافع في أول أيام معرض الصقور والسلاح

2019/10/11
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثقت عدد من مقاطع الفيديو المتداولة الإقبال الكثيف الذي شهده أول أيام انطلاق معرض الصقور والسلاح.

 

ومن المفترض أن يحق لكل مشترٍ شراء 5 أسلحة كحد أقصى و100 طلقة لكل سلاح.

ويتيح المعرض للزوار فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد، ويمكنهم مشاهدة تراث الجزيرة العربية العريق والتفاعل مع الآلاف من هواة الصيد.

فيما تضمنت الشروط أن يتعهد المشتري بامتلاك السلاح لهدف الاقتناء الشخصي وليس لأهداف تخالف القوانين، كما يتعهد المشتري بأنه قد قرأ جميع الشروط والأحكام ويوافق على الالتزام بها.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الصقور السعودي، في بيان له، أن تميُّز المعرض هذا العام ينبع من تفرد فعالياته، وتعدد ‏أقسامه ونوعية الأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة ‏الصيد بالصقور من فئات المجتمع المختلفة‎.‎

وعن أهمية المعرض ذكر البيان أنه يستمد قيمته من بعده الثقافي ‏والاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أن هوايات الصيد بالصقور التي يعنى ‏بها المعرض تمثل جزءًا أصيلًا من تراثنا الاجتماعي وموروثنا الثقافي، لا‏سيما وأنها ارتبطت ولقرون طويلة بحضارات العرب وشبه الجزيرة ‏العربية خاصةً، تستهوي الشيوخ والأمراء والفرسان في المراحل ‏المختلفة‎.‎

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد ‏بالصقور لدى الأجيال، وذلك من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم، الأمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وإثراء التجارب، مما ‏يمكن جيل الشباب من تطبيق أفضل النماذج في فنون الصيد وكيفية تربية ‏الصقور والمحافظة عليها، إلى جانب إتاحة الفرصة التسويقية للمشاركين ‏وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم داخل المملكة وخارجها‎.‎


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