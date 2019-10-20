فيديو وصور.. المواطن تشارك جمعية الثريا للمكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء

المواطن - علي شيبان - جازان

نفذت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين برنامج تحت شعار” نراكم بقلوبنا” بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في مجمع الراشد بجازان.

“المواطن” تجولت في الفعالية ورصدت عدة فقرات وأخذت لقاءات خاصة للمكفوفين والجهات المشاركة والفقرات المصاحبة للفعالية.

بدأ الحفل بالتقدم من قبل المقدم علي حكمي ثم السلام الملكي بعد ذلك تلاوة من آيات الله، ثم فقرة الوطن من تقديم براعم النور بعد ذلك فقرة نفوسنا تسمو للابتدائية الخامسة وفصول النور ثم جاءت فقرة العزف إلى الأورج للكفيف محمد عبدالحق وأنشودة برايل ولعبة الأرقام.

– الجهات المشاركة:

كما رصدت عدسة “المواطن” الجهات المشاركة في فعاليات جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء حيث كان هناك معرض لهيئة حقوق الإنسان وأيضاً معرض لمجمع الاستشاريون الطبي بجازان ممثلاً في عيادة الكشف عن البصر وأيضاً معرض مركز أيار الصحي والتأهيل الشامل والوحدة الصحية بالمعبوج ومحل بنك كيك وبعض الأجهزة التي يتم استخدامها من قبل المكفوفين.

– إبداع المكفوفين:

كما كانت هناك عدة مواهب للمكفوفين منها الرسم للفنان التشكيلي الكفيف نايف الفيفي ومسرح للطفل ومعلم كفيف وعازف أورج ومنشدون مثل وشال العبسي ومواهب بعض الأطفال في استخدام أجهزة الكمبيوتر والجوال وأيضاً التصوير الفوتوغرافي لبعض المكفوفين وعدة فقرات متنوعة حيث حرصت جمعية الثريا للمكفوفين بمنطقة جازان لإظهارها في اليوم العالمي للعصا البيضاء وتفعليها المهم وإطلاقها لهذه المبادرة المجتمعية.

– نائبة رئيس مجلس الجمعية:

وفي تصريحات خاصة لـ”المواطن” تحدثت الأستاذة عبير الطبيقي قائلة: إن الهدف من هذه الفعالية رفع مستوى الوعي بين المجتمع بجميع شرائحه في قدرته وإمكانياته واحتياجاته، مبينة أن العصا البيضاء هي بمثابة العين لدى الكفيف تقيه وتحميه وتكشف له الطريق.

– لقاء للمكفوفة وشال:

وفي حديث خاص لـ”المواطن” تحدث والد الطفلة الكفيفة وشال مرشود العبيسي قائلاً: “وشال مرشود محمد العبسي، العمر 11 سنة، كفيفة من الولادة، تقوم بمساعدتها والدتها، حيث إن والدتها هي التي تساعدها في جميع قضاء حاجتها في المنزل. الآن بدأت تعتمد على نفسها في بعض الأمور. ولكن لا زالت تعتمد على والدتها في أمور كثيرة، بدأت دراستها وعمرها سبع سنوات وهي الآن في الصف الخامس الابتدائي. تدرس في الابتدائية الثالثة بمحافظة جزر فرسان. وهذه المدرسة عبارة عن مجمع لعدد من المدارس ضُمت لهذه المدرسة.

تحب الاستماع للقرآن الكريم وكذلك الأناشيد لديها ميول واضحة في الإنشاد، وقد شاركت في عدد من الاحتفالات في المدرسة وخارجها. تحب اللعب مع الأطفال القريبين. من سنها وتستمتع معهم. وكذلك تفضل الحديث مع الكبار ولا تستطيع استخدام الجوال بمفردها، ليس لديها أجهزة أخرى في هذه الفترة، وعندما تعود من المدرسة وشغلها الشاغل العودة إلى مدرستها القديمة التي درست فيها من الصف الأول إلى الصف الرابع. حيث إن مدرستها القديمة أصبحت خاصة بالطفولة المبكرة. وفِي كل لحظه وهي تسأل متى أعود إلى مدرستي السابقة. أسأل الله العلي القدير أن يحفظها وينير بصيرتها. والحمد لله على كل حال.

– تكريم “المواطن“:

وفي ختام الفعالية تم تكريم الجهات المشاركة في هذه الفعالية وأيضاً تكريم صحيفة “المواطن” على جهودها المبذولة في إنجاح هذه الفعالية.