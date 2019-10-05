فيديو وصور.. انطلاق التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات
عبر 39 مركزاً انتخابياً موزعة على كافة المناطق

فيديو وصور.. انطلاق التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

2019/10/05
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انطلقت اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر 39 مركزاً انتخابياً موزعة على كافة مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.


وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المراكز الانتخابية تشهد على مستوى الدولة إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.  

 

 


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