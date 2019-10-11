فيديو وصور.. تركي آل الشيخ يوثق الإقبال الجماهيري على حفل BTS في موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قبل قليل، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وثق من خلاله الإقبال الجماهيري الغفير لحضور حفل الفرقة الكورية BTS مساء اليوم الجمعة.

وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.