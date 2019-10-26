فيديو وصور.. جريان الأودية والشعاب بعد أمطار البرك

فيديو وصور.. جريان الأودية والشعاب بعد أمطار البرك

2019/10/26
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد الغبيشي - البرك

هطلت بعد عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من قرى شرق محافظة البرك شملت، الفيض، والقرمل، وفارعة الهاد، والجمة، والكد، والمديد، والبيضْ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

الفديو والصور حصريا للمواطن

 


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