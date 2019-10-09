فيديو وصور.. جريان وادي جازان والمدني يحذر

ألمواطن - جازان

شهدت عدة مدن وقرى في منطقة جازان هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب، وثقها عدد من المواطنين بالفيديو والصور.

وأوضحت المقاطع واللقطات المصورة جريان وادي جازان بشدة فيما هطلت الأمطار على أحد المسارحة مصحوبة بزخات من البرد.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح سطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد على المنطقة.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

