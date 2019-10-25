فيديو وصور.. طبق الكوبرا بـ60 دولاراً.. هل تجرؤ على التهامه؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

للوهلة الأولى، قد تظن أن هذا مجرد حي سكني هادئ في فيتنام، لكن في إحدى زواياه يقع واحد من أغرب وأشهر المطاعم في العالم، حيث قائمة الطعام ليس كمثلها شيء.

بحسب موقع CNN، يحمل المطعم اسم “نغوين فان دوك Nguyen Van Duc”، في القرية الملقبة بـ “قرية الأفعى”.

جميع مأكولات المطعم تضم أنواعاً مختلفة من الثعابين، ويقول مدير المطعم ، “هوانغ لونغ” إن تاريخ هذا المكان يعود إلى 200 عام، حيث يتم اصطياد وتربية الأفاعي، متابعا: “بدأ كل شيء مع الدم”.

وتابع أنه في العصور القديمة، استخدم القرويون دماء الثعبان من أجل الشفاء، سواء من الصداع أو التهاب الحلق أو مشاكل العظام.

بالنسبة للسكان المحليين، فالثعبان كائن مألوف ومتوقع، وهو جزء طبيعي من نظامهم الغذائي، أما بالنسبة للأجانب، فهو فقرة من التشويق والمغامرات في الرحلة السياحية.

يقول مدير المطعم: إن السائح يشعر بالخوف والدهشة إلى أن يتذوق طعمه فيشعر بالراحة بسبب رائحته المألوفة وطعم الريحان الطازج وصلصة السمك والثوم والفلفل الحار والكزبرة، لكن هذا لا ينطبق على قلب الثعبان الطازج، الذي يحتاج إلى مغامر حقيقي.

طبق ثعبان الكوبرا، يكفي من 6 إلى 8 أشخاص بالغين، ويكلف 60 دولاراً، وأكد “لونغ” على أنه ليس هناك أي حالة من حالات الحساسية أو التسمم بعد تناول الثعابين.