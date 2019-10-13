فيديو .. وصول المنتخب السعودي إلى مقر إقامته في فلسطين

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مقر الإقامة في فلسطين وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الفلسطيني بعد غد الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى مقر إقامتها في الأراضي الفلسطينية عن طريق الدخول من دولة الأردن، بعدما سافرت بعثة الأخضر إلى مدينة عمان الأردنية أمس السبت.

ووقف لاعبو الأخضر أمام مقر الإقامة من أجل التقاط الصور من قبل وسائل الإعلام المتواجدة أمام الفندق مع تقديم الورود ترحيبًا بوصول الأخضر إلى الأراضي الفلسطينية.

عاجل .. فديو وصول الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هارفي رينارد الى مقر السكن في الاراضي الفلسطينية#في_المرمى pic.twitter.com/Mr2YFFOxV2 — العربية – في المرمى (@FilMarma) October 13, 2019