فيديو.. وصول طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض

المواطن - الرياض

وصلت منذ قليل طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الرياض في زيارة يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تعد الزيارة الأولى للرئيس الروسي للمملكة منذ 12 عاماً (زيارته الأخيرة كانت عام 2007)، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات مختلفة، بما في ذلك التقارب المستمر منذ أربع سنوات في ملف الطاقة.

وسيكون ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين الأكبر خلال زيارة الرئيس بوتين للمملكة، حيث يتوقع أن تتوج المباحثات بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تعاون في ملفات الطاقة والصناعة والزراعة والتقنيات، بالإضافة إلى التعاون الثقافي.