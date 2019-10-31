فيديو.. وينتروندرلاند الرياض بهجة وحماس بلا نهاية

المواطن - الرياض
أعلن حساب موسم الرياض، مساء اليوم، أن البهجة والحماسة في وينتروندرلاند الرياض مثل الدائرة ما لها بداية ولا نهاية.
وقال موسم الرياض معلقا على مقطع فيديو نشره لملاهي وينتروندرلاند: “مثل الدائرة اللي ما لها بداية ولا نهاية، هذا شكل بهجتنا وحماستنا في وينتروندرلاند”.
وأضاف أنه يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط (هنا).
مثل الدائرة اللي ما لها بداية ولا نهاية،
هذا شكل بهجتنا وحماستنا في #وينتروندرلاند 😍🧡
احجز تذكرتك:https://t.co/iIJKwy1eT9#موسم_الرياض pic.twitter.com/iWaJ7k8Ld3
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 31, 2019