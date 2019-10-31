فيديو.. وينتروندرلاند الرياض بهجة وحماس بلا نهاية

المواطن - الرياض

أعلن حساب موسم الرياض، مساء اليوم، أن البهجة والحماسة في وينتروندرلاند الرياض مثل الدائرة ما لها بداية ولا نهاية.

وقال موسم الرياض معلقا على مقطع فيديو نشره لملاهي وينتروندرلاند: “مثل الدائرة اللي ما لها بداية ولا نهاية، هذا شكل بهجتنا وحماستنا في وينتروندرلاند”.

وأضاف أنه يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط (هنا).