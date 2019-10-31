فيديو.. وينتروندرلاند الرياض بهجة وحماس بلا نهاية

فيديو.. وينتروندرلاند الرياض بهجة وحماس بلا نهاية

2019/10/31
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن حساب موسم الرياض، مساء اليوم، أن البهجة والحماسة في وينتروندرلاند الرياض مثل الدائرة ما لها بداية ولا نهاية.

وقال موسم الرياض معلقا على مقطع فيديو نشره لملاهي وينتروندرلاند: “مثل الدائرة اللي ما لها بداية ولا نهاية، هذا شكل بهجتنا وحماستنا في وينتروندرلاند”.

وأضاف أنه يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط (هنا).

 

 


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