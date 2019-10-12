فيديو يُثير غضب نجم النصر ورد غير متوقع

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدافع عمر هوساوي، لاعب نادي النصر، استياءه الشديد من تصريح أحد الإعلاميين الذي قال بأن هوساوي اعتزل دوليًّا؛ بسبب الخلاف على شارة القائد.

وكان الناقد الرياضي أحمد المصيبيح قال إن عمر هوساوي اعتزل دوليًّا بسبب عدم توصله لاتفاق مع الفرنسي هيرفي رينارد للحصول على شارة القيادة.

وكتب هوساوي مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: لم أترجل عن المنتخب والذي تشرفت به لسنين لأجل (شارة كابتنية) كما أشار أ. أحمد المصيبيح في أحد البرامج!! ولن أزايد على زملائي ووطني من أجل شيء لا يستحق، وإن كنت فعلتها فأنا لا أستحق شرف ارتداء الفنيلة لا في الماضي ولا في المستقبل، المسألة بوضوح وبعد تفكير عميق وبعد مناقشة المدرب.

وتابع هوساوي: رينارد أيقن بأني بلغت من العمر ما يكفي بأن أترك المجال لغيري من اللاعبين الشباب؛ لأنني لا أستطيع أن آخذ زمني وزمن غيري من اللاعبين، وحتى أستطيع التفرغ والتركيز في مكان واحد مع فريقي النصر، ورسالتي لبعض الإعلاميين الذين أصبحوا يقتاتون على الأخبار الكاذبة ليبقوا في المشهد.

وأكمل مدافع المنتخب السعودي السابق حديثه قائلًا: عندما تدرك بأنك لا تستطيع الوصول للأخبار بمصداقية ودقة، فاعلم بأنه بإمكانك الترجل أيضًا وترك المجال لغيرك من الإعلاميين الشباب والباحثين عن الحقيقة.

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عندما تدرك بأنك لاتستطيع الوصول للأخبار بمصداقية ودقه ، فأعلم بأنه بإمكانك الترجل أيضاً وترك المجال لغيرك من الإعلاميين الشباب والباحثين عن الحقيقة. — عمر هوساوي (@Omar4h) October 11, 2019