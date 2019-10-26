فيديو.. 200 من أبناء الشهداء يزورون الدراعة في البوليفارد

فيديو.. 200 من أبناء الشهداء يزورون الدراعة في البوليفارد

2019/10/26
الساعة 12:52 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو، وثق من خلاله زيارة أبناء الشهداء لـ الدراعة في بوليفارد الرياض.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أكثر من ٢٠٠ من أبناء الشهداء زاروا الدراعة في البوليفارد”.

هذا، وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.


هل قرأت هذا ؟
  • تركي آل الشيخ: 6 فعاليات في موسم الرياض Full
    •
  • تركي آل الشيخ: تذاكر موسم الرياض تجاوزت 8 ملايين و300 ألف تذكرة
    •
  • رسمة 3D للنافورة الراقصة وفعاليات متنوعة في بوليفارد الرياض 
    •
  • “المواطن” توثق بالصور.. ليلة البوليفارد خيال يفوق الأحلام
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم