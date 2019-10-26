فيديو.. 200 من أبناء الشهداء يزورون الدراعة في البوليفارد

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو، وثق من خلاله زيارة أبناء الشهداء لـ الدراعة في بوليفارد الرياض.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أكثر من ٢٠٠ من أبناء الشهداء زاروا الدراعة في البوليفارد”.

هذا، وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.