فيريرا: هدفنا مواصلة الانتصارات وتحسين ترتيب #الفتح

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يانييك فيريرا على صعوبة مباراة الفيحاء التي ستُقام، يوم غد الجمعة، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح أن مباراة الفتح والفيحاء ستكون محملة بالكثير من المعنويات المرتفعة بعد الفوز على العدالة، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب بمواصلة الانتصارات وتحسين مركز الفريق.

وأشار فيريرا إلى أن لاعبي الفتح لديهم الكثير لتقديمه خلال مباراة الفيحاء المقبلة، وهذا ما نأمله منهم والأهم الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف: “خلال الفترة القصيرة التي أشرفت فيها على الفريق شاهدت أجواء صحية محفزة لتقديم عمل جيد مع المجموعة وسنرى ثمار ذلك خلال الفترة المقبلة”.