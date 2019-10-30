فيسبوك توافق على دفع غرامة بعد فضيحة التجسس على المستخدمين

المواطن - متابعة

وافقت الشركة العملاقة فيسبوك على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (644 ألف دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون حماية البيانات، بعدما أتاحت لشركة استشارات سياسية الحصول على بيانات شخصية لـ87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي.

وخضع الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربرغ، لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي، بشأن كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على البيانات.

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة “الصغيرة والرمزية” العام الماضي، بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كمبردج أناليتيكا واستخدمت لأغراض سياسية.

وذكرت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، الأربعاء، أن إسقاط فيسبوك لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة، “لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية”.