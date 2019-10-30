فيسبوك يطلق خدمة جديدة لمتابعة صحة المستخدمين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أطلق “فيسبوك” أداة جديدة، غرضها مساعدة المستخدمين للحصول على صحة أفضل، من خلال تتبع القلب وفحوصات السرطان وحتى الإنفلونزا.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، الخاصية الجديدة، التي تسمى “الصحة الوقائية Preventive Health”، تقدم لك توصيات صحية استنادًا إلى العمر ونوع الجنس، فمثلًا يظهر لك إشعار بضرورة تناول تطعيم الإنفلونزا، أو عمل اختبار للكولسترول.

الخاصية متوفرة حاليًا فقط في الولايات الأمريكية، على أن تعمم في الفترة المقبلة في بعض البلدان الأخرى، وقال طبيب القلب، فريدي أبنوسي، رئيس قسم أبحاث الرعاية الصحية في فيسبوك: “كطبيب، أنا مدرك تمامًا أن علينا التعامل بشكل مختلف مع الرعاية الصحية، الهدف هنا هو ببساطة إنقاذ الأرواح”.

وبمجرد أن يُدخل المستخدم بياناته، من العمر والسن، ينتقل إلى قائمة اقتراحات الرعاية الوقائية، مثل اختبارات الكولسترول، واختبارات ضغط الدم وفحص سرطان القولون والمستقيم، وللنساء اختبارات كشف سرطان الثدي وعنق الرحم، ويمكن للمستخدم بعد ذلك التسجيل في أحد الاختبارات المتوفرة عند المراكز الصحية.

وهناك مخاوف بشأن مشاركة فيسبوك لبيانات المستخدمين إلا أنها أكدت أنه لن يتم تبادل المعلومات مع أطراف ثالثة.