فيصل بن بندر يوافق على تسمية أحد شوارع الرياض باسم اللواء الفغم

فيصل بن بندر يوافق على تسمية أحد شوارع الرياض باسم اللواء الفغم

2019/10/09
الساعة 1:39 مساءً
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المواطن - الرياض

وافق أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع المدينة باسم اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله.

وجاء ذلك بناء على ما عرضه نائب أمير الرياض، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بشأن تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرًا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

يذكر أن اللواء الفغم قد توفي بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين صديق قديم له في منزل أحد أصدقائه بجدة قبل أيام.

الجدير بالذكر أن الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحصل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.


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