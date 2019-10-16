فيفا يعتمد رسميًا 152 مواجهة دولية لـ عامر شفيع

المواطن - مروة نبيل

يُعد حارس مرمى نادي الفيحاء والمنتخب الأردني الأول لكرة القدم، عامر شفيع واحدًا من أهم اللاعبين في القارة الآسيوية، حيث نجح في الاحتفاظ بمكانه الأساسي مع النشامى منذ عام 2012 وحتى الآن.

ووصل عامر شفيع إلى 170 مباراة دولية مع منتخب النشامى بعد مشاركته ضد نيبال، فيما اعتمد الاتحاد الدولي “فيفا” 152 مواجهة دولية فقط، وذلك حسبما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وشارك عامر شفيع في 166 مباراة كأساسي مع المنتخب الأردني الأول لكرة القدم و4 مواجهات كبديل، ورغم لعبه كحارس مرمى، إلا أنه نجح في تسجيل هدف واحد في شباك الهند.

وحقق عامر شفيع الفوز مع المنتخب الأردني الأول لكرة القدم في 66 مباراة، وتعادل في 52 مواجهة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 67 لقاء.

وكانت أول مباراة يخوضها عامر شفيع مع المنتخب الأردني الأول لكرة القدم أمام كينيا، يوم 17 من أغسطس عام 2002، وكان أول فوز له مع النشامى، يوم 30 من الشهر ذاته على حساب إيران بنتيجة 1/0.

وواجه عامر شفيع 49 منتخبًا خلال مسيرته الدولية مع المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، ويُعد العراق أكثر المنتخبات ظهورًا في مشوار قائد النشامى بـ14 مرة.