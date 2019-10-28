فيلانويفا الأكثر تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل التشيلي كارلوس فيلانويفا تألقه مع الاتحاد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون الأكثر تمريرًا حتى الآن.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الـ8 جولات الماضية.

ويتصدر الاتحادي فيلانويفا القائمة بـ529 تمريرة، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وليد باخشوين بعدما قام بـ470 تمريرة، وحل نجم فريق الفتح، المغربي مروان سعدان ثالثًا، حيث يملك 444 تمريرة.

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل في المركز الرابع بقائمة الأكثر تمريرًا في الدوري بـ432 تمريرة، ثم مدافع الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بـ411 تمريرة.