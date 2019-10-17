فيلانويفا الأكثر تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق التشيلي كارلوس فيلانويفا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا خلال أول 6 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر فيلانويفا قائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما قام بـ381 تمريرة خلال الـ6 جولات الماضية، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وليد باخشوين بـ369 تمريرة.

ويحتل نجم نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل المركز الثالث في قائمة الأكثر تمريرًا بـ340 تمريرة، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيمليانو فيشيو بـ325 تمريرة.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا في المركز الخامس بقائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ317 تمريرة.