في الدوري المصري .. لاعب يحتفل بقناع الرجل العنكبوت وحكم اللقاء يُعاقبه

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، احتفال اللاعب كريم طارق لاعب الجيش بارتداء قناع الرجل العنكبوت بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه.

وقرر حكم مباراة بيراميدز والجيش أمين عمر انتزاع قناع الرجل العنكبوت من اللاعب كريم طارق مع توجيه البطاقة الصفراء له.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد بيراميدز 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين في المركز الـ14.