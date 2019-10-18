في تفاعل سريع .. هيئة الرياضة تُقرر دعم شاب صنع سيارة رياضية بإبداع

المواطن - محمد سمعه

قررت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعم الشاب زيد القحطاني الذي صنع سيارة رياضية مذهلة بعدما كشف عن قدراته.

وقال رجاء الله السُّلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة لـ برنامج “من السعودية”: إن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيُقابل الشاب زيد القحطاني في مكتبه إما الأحد أو الاثنين المقبلين مع تجهيز كل الدعم له من أجل صناعة مزيد من السيارات خلال الفترة القادمة.

وكان برنامج “من السعودية” ركّز على السيارة الرياضية التي تميزت بشكلها الجذاب وقدرتها على خوض السباقات الرياضية بشكل مميز.