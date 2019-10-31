في دافوس الصحراء.. لا شيء يردع طموح المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مرة أخرى، نجحت المملكة في جذب شخصيات بارزة في مجال الأعمال والاستثمار والسياسة، إلى مبادرة استثمار المستقبل (دافوس الصحراء).

وقالت شبكة CNBC الأمريكية، إن المملكة أظهرت بوضوح أن لا شيء يردع طموحها، حتى وإن مرت ببعض الاحداث مثل الهجوم على منشآت النفط في سبتمبر الماضي، متابعة: “السعوديون عازمون على جذب الأغنياء والأقوياء في العالم”.

وأضافت الشبكة: “المملكة تبذل كل جهد لإظهار حسن النوايا إلى المجتمع العالمي، وإلى الآن، يبدو أنها تسير على الطريق الصحيح، ومن الملاحظ أن أبرز الناس الذين قاطعوا المؤتمر العام الماضي، عادوا هذا العام، مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وستيفن شوارجمان، رئيس شركة بلاكستون”.

يذكر أنه من أبرز الحضور، نخب من وول ستريت، مثل المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا، و JPMorgan تشيس وشركاه، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين، وجيرد كوشنير مستشار البيت الأبيض، وصهر الرئيس دونالد ترامب أيضا، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، والبرازيلي جو بولسونارو.