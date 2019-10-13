في غياب ميسي .. التانجو يُمطر بسداسية في لقاء الإكوادور ضد الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوز عريض، خلال لقاء الإكوادور ضد الأرجنتين، بسداسية مقابل هدف، ضمن المباراة الودية التي أُقيمت بين الفريقين اليوم في مدينة إلتشي الإسبانية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين سريعًا بضغط هجومي من قبل المنتخب الأرجنتيني الذي أسفر عن الهدف الأول لوكاس ألاريو من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة العشرين.

وتراجع أداء المنتخب الإكوادوري بشكل ملحوظ خلال مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين؛ مما أعطى الفرصة للمنتخب الأرجنتيني للبحث عن تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق بالفعل عبر خون خايرو لاعب الإكوادور الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة والعشرين.

واستمر ضغط المنتخب الأرجنتيني الذي لم يهدأ طوال دقائق الشوط الأول من مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين، حيث تمكن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو باريديس من إحراز الهدف الثالث لمنتخب راقصي التانجو من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين بتقدم المنتخب الأرجنتيني بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين، قلص المنتخب الإكوادوري النتيجة بهدف جميل أحرزه اللاعب أنخل مينا في الدقيقة الخمسين من ركلة حرة مباشرة لتصبح النتيجة 3- 1 لمصلحة المنتخب الأرجنتيني.

وعاقب المنتخب الأرجنتيني خصمه في الشوط الثاني من مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين بإحرازه الهدف الرابع عبر اللاعب جيرمان بيتزيلا في الدقيقة السادسة والستين.

وأضاف اللاعب نيكولاس دومينيجيز الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني في مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين عند حلول الدقيقة الثانية والثمانين.

واختتم اللاعب لوكاس أوكامبوس مهرجان أهداف المنتخب الأرجنتيني بإحرازه الهدف السادس في مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين في الدقيقة السادسة والثمانين.

وقبل مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين، كان المنتخب الأرجنتيني تعادل وديًّا مع المنتخب الألماني بثنائية لكل فريق في لقاء أُقيم في مدينة دورتموند الألمانية.