في كلمته أمام الملك سلمان .. بوتين يستحضر آخر لقاء له مع ولي العهد

في كلمته أمام الملك سلمان .. بوتين يستحضر آخر لقاء له مع ولي العهد

2019/10/14
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

في كلمة له أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة اليوم، استحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوانب التعاون والتنسيق المشترك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضبط أسواق النفط.

وأشاد الرئيس بوتين بلقائه ولي العهد في قمة أوساكا الماضية، وما تم خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق في دعم أوبك سعيًا لاستقرار أسعار النفط.

وقبل عدة أشهر أكد بوتين أنه لولا جهود ولي العهد والمملكة لما كان من الممكن السيطرة على أسواق النفط.

وعبر الرئيس الروسي عن ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والوزراء من الجانبين والمشاركة في اجتماعه الأول وما سيتم خلاله من بحث أهم مجالات التعاون الثنائي والمستقبلي وتبادل الآراء حول الملفات الدولية، حيث تترأس المملكة مجموعة العشرين في السنة القادمة، مشيدًا بدور المملكة المهم في المصالح الاقتصادية في العالم.



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