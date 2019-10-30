في مباراة الـ10 أهداف.. ليفربول يتجاوز آرسنال بركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول ضد آرسنال، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 5/ 5، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليفربول ضد آرسنال:

وبدأت مباراة ليفربول ضد آرسنال بشكل سريع، وأطلق نجم الريدز هارفي إليوت تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة، ولكنها مرت فوق العارضة، وسجل نجم الجانرز، شكوردان موستافي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة.

وضغط الجانرز بحثًا عن التعادل، وأرسل مسعود أوزيل كرة مميزة للاعب ساكا، ولكن حارس المرمى تصدى لها، لترتد إلى لوكاس تورييرا الذي نجح في هز شباك الريدز في الدقيقة 19.

ونجح جابرييل مارتينيلي في تسجيل الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 26، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 36، وقلص الريدز الفارق في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء سددها ميلنر بنجاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد آرسنال بتقدم الضيوف بنتيجة 3/ 2.

انتفاضة ليفربول:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الريدز بحثًا عن تسجيل التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يسجل الجانرز الهدف الرابع في الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نايلز بعد تلقيه تمريرة مميزة من أوزيل.

وقلص تشامبرلين الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 58، قبل أن يُسجل أوريجي التعادل في الدقيقة 63، لتشتعل أحداث مباراة ليفربول ضد آرسنال من الفريقين، وأطلق ويلوك تسديدة صاروخية في الدقيقة 70، لتسكن شباك الريدز.

وتمكن أوريجي من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عرضية مميزة من اللاعب نيكو ويليامز، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة ليفربول ضد آرسنال بالتعادل بنتيجة 5/ 5، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للريدز.