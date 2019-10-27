في محيط الرعب.. ديربي الرياض وتكريم العويران بعدسة “المواطن”

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

وثقت عدسة “المواطن” أبرز لقطات ديربي الرياض، الذي أُقيم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحويل تأخره بهدف نظيف ضد الهلال سجله البرازيلي كارلوس إدواردو إلى فوز بهدفين سجلهم عبدالرزاق حمد الله، ليوقف سلسلة انتصارات الزعيم، ويحصد ثلاث نقاط غالية.

تكريم خميس العويران:

ورصدت عدستنا تواجد نجم الزعيم السابق، خميس العويران قبل انطلاق ديربي الرياض، حيث ظهر على كرسي متحرك وحرص لاعبو الزعيم على تقبيل رأسه، وذلك بعدما دعته الإدارة لحضور المباراة وتكريمه.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه من قبل بعلاج خميس العويران خارج المملكة؛ نظرًا لحالته الصحية، حيث سبق وخضع لعملية جراحية دقيقة في مدينة الملك فهد الطبية، وأكدت الفحوصات حاجته لتدخل جراحي دقيق لإزالة ورم.

الحضور الجماهيري:

والتقطت عدسة “المواطن“، الحضور الجماهيري المميز من العائلات والأطفال والأفراد في محيط الرعب، لدعم لاعبي الهلال والنصر في ديربي الرياض، وحرصوا على الاحتفال مع العالمي بعد الفوز.

الاحتفال بالأهداف:

كما وثقت عدستنا احتفال اللاعبين بالأهداف، حيث تفاعل إدواردو مع الجماهير عقب تسجيله الهدف الأول في ديربي الرياض، بجانب احتفال حمد الله الكبير بهدفيه في شباك الزعيم، وقام بخلع قميصه بعد إحراز الهدف الثاني، والذي قاد فريقه لحصد الثلاث نقاط.