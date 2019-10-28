في هذا الموعد.. المطرب العالمي شون بول في بوليفارد الرياض

في هذا الموعد.. المطرب العالمي شون بول في بوليفارد الرياض

2019/10/28
الساعة 12:24 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عن إحياء نجم الغناء والموسيقى العالمي شون بول ليلة ضمن ليالي الرياض العالمية في الرياض بوليفارد يوم 1 نوفمبر المقبل.

ودعت الصفحة الجمهور بعدم تفويت الليلة، التي وصفتها بالرهيبة، وحجز التذاكر عبر الموقع الرسمي للحجز.

شون بول أحد مطربي الراب العالميين وهو پروديوسر أيضا، وتصدرت أغانيه “Get Busy”    و “Temperature”  في الولايات المتحدة، وتم ترشيح معظم ألبوماته لألبوم Grammy’s Best Reggae ، حيث فاز Dutty Rock بالجائزة.

وشارك شون بول في العديد من الأغاني السنقل مثل “بيبي بوي” لبيونسي، و “روكابي” من قبل Clean Bandit.


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