في هذا الموعد.. المطرب العالمي شون بول في بوليفارد الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عن إحياء نجم الغناء والموسيقى العالمي شون بول ليلة ضمن ليالي الرياض العالمية في الرياض بوليفارد يوم 1 نوفمبر المقبل.

ودعت الصفحة الجمهور بعدم تفويت الليلة، التي وصفتها بالرهيبة، وحجز التذاكر عبر الموقع الرسمي للحجز.

شون بول أحد مطربي الراب العالميين وهو پروديوسر أيضا، وتصدرت أغانيه “Get Busy” و “Temperature” في الولايات المتحدة، وتم ترشيح معظم ألبوماته لألبوم Grammy’s Best Reggae ، حيث فاز Dutty Rock بالجائزة.

وشارك شون بول في العديد من الأغاني السنقل مثل “بيبي بوي” لبيونسي، و “روكابي” من قبل Clean Bandit.