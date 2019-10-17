قائد أخضر الصالات: هدفنا نقاط مباراة لبنان

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، فيصل السلطان على أهمية مباراة لبنان المقبلة، مشددًا على أنهم يسعون لحصد النقاط والاقتراب من التأهل.

وشدد فيصل السلطان على جاهزية أخضر الصالات لمباراة لبنان، وقال: “سندخل اللقاء وهدفنا نقاط المباراة التي ستُقربنا بشكل كبير من حصد إحدى بطاقات التأهل إلى النهائيات الآسيوية”.

وتابع قائد أخضر الصالات تصريحاته قائلًا: “لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بأننا ماضون نحو تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب لبنان لإسعاد الجماهير السعودية”.

ويلعب أخضر الصالات ضد نظيره اللبناني، مساء يوم غدٍ الجمعة، على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، حيث تحتضن البحرين التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 في تركمانستان.

وكان أخضر الصالات قد بدأ مشواره في تصفيات كأس آسيا 2020، بالفوز على قطر بنتيجة 5/2، وظهر لاعبو المنتخب الوطني بمستوى مميز خلال اللقاء.