قائد القوات الجوية يزف خريجي الدفعة 130 من طلبة معهد الدراسات الفنية.. الأربعاء

المواطن - واس

يرعى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ، مساء الأربعاء القادم حفل تخرج الدفعة الـ 130 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، وذلك بمدينة الامير سلطان الرياضية بمقر المعهد بالظهران.

وعبر قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، عن فخره واعتزازه بتشريف سمو قائد القوات الجوية لهذا الحفل، مبيناً ان هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأكد اللواء الطيار الركن الزعبي أن ما تحرص عليه قيادة القوات الجوية الملكية السعودية هو موضوع التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية كي يصبحوا فنيين أكفاء قادرين بإذن الله على تشغيل طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وصيانة وإتقان أصعب المعدات والأجهزة.

وبين قائد المعهد المكلف أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من المعرفة والتدريب العملي، مبيناً ان المعهد يضم أحدث ما توصلت اليه التقنية الحديثة من الأجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات العصر وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية، منوها بقدرات القوات الجوية التي أثبتت جدارتها في العديد من التمارين والمشاركات على مستوى العالم وحصلت على التميز في الكثير من المحافل الدولية وهذا بفضل الله ثم بفضل ما توليه قيادتنا الرشيدة.

وأبان اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي، بأن هذه الرعاية هي نهج قيادتنا الرشيدة في مشاركة أبنائهم أفراحهم وزرع الثقة في نفوسهم ليكونوا بإذن الله حماة أقوياء للدفاع عن أمن هذا البلد المعطاء، مؤكدا أن الرعاية من سمو قائد القوات الجوية هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن.

وأشار اللواء الطيار الركن الزعبي بأن معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران صرح أكاديمي عريق يهتم بتخريج فنيين على أرقى مستويات التدريب والإتقان الفني. وقد أثبت الواقع العلمي أن الفنيين الخريجين من هذا العرين يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية واحترافية في أداء مهاهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ قائد المعهد المكلف اللواء الطيار الركن الزعبي الخريجين، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن الوطن والدفاع عن مقدساته في ظل ما يلقاه هذا المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم جميعاً ويديم نعمة الأمن على وطننا الغالي.