قانوني يُعلق على قضية الـ170 مليون ريال في #الهلال

المواطن - مروة نبيل

علق القانوني خالد أبو راشد بيان الهيئة العامة للرياضة بشأن مجلس إدارة نادي الهلال السابق برئاسة سامي الجابر، مؤكدًا أن هذا البيان يؤكد براءة إدارة الأمير نواف بن سعد.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت بيانًا، أكدت أنها لم تتلقَ أي تقرير من إدارة نادي الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر، بخصوص مبلغ 170 مليون ريال لم يتم التدقيق فيها.

وقال أبو راشد: “لو وجدت الهيئة العامة للرياضة أية مخالفات على إدارة الأمير نواف بن سعد فإنها ستتدخل مباشرة في حينها، وفي هذا البيان تمت تبرئة ساحة إدارة الهلال السابقة من المخالفات”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، فإن قالت إنها تلقت قوائم مالية تحتوي على مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة؛ فإن ذلك يعني مواصلة التحقيق”.

واختتم خالد أبو راشد تصريحاته قائلًا: “وإذا أجابت أنها تلقت قوائم مالية مدققة فإننا سنعود إلى المربع الأول: لماذا تم الحديث عن هذه القضية منذ البداية؟”.