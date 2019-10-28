قاهر #الاتحاد على رادار إدارة الحائلي

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الاتحاد تُفكر بشكل سريع في التعاقد مع مدرب أجنبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد التعثر المستمر للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وتُفكر إدارة أنمار الحائلي في التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون والمدرب الحالي لنادي ألميريا الإسباني.

يذكر أن بيدرو إيمانويل حرم نادي الاتحاد من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي، حيث قاد التعاون وقتها للفوز على العميد بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان مجلس إدارة الاتحاد نفى تمامًا وجود أي اتصالات مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري لتدريب الفريق الأول.

وكان أبها هزم الاتحاد 2-1 أمس الأحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 22 عن طريق ركلة ركنية، استغلها كريم عواضي ليهز شباك العميد برأسية مميزة.

وضغط لاعبو العميد بحثًا عن التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها بتأخر أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل العميد على ركلة جزاء، سددها البرازيلي رومارينهو بنجاح، ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 60، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد وخطف نقاط مباراة الاتحاد ضد أبها.

ونجح النجم روبن غابرييل في تسجيل الهدف الثاني في شباك النمور من ركلة حرة عند الدقيقة 73، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد أبها بهزيمة العميد بهدفين مقابل هدف.