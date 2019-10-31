قبل الديربي.. ماذا قدم السومة ورومارينيو في دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

ظهر ثنائي هجوم الأهلي والاتحاد، السوري عمر السومة والبرازيلي رومارينيو بمستوى مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم قبل ديربي جدة اليوم.

ديربي جدة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي والاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام السومة ورومارينيو في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

عمر السومة

ولعب السومة 8 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بمعدل 590 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 5 أهداف، بينهم هدف من ركلة جزاء، ولم ينجح في صناعة أي هدف، كما أنه لم يحصل على أي بطاقة ملونة.

ويسجل السومة هدفًا كل 118 دقيقة لعب، وقام بـ17 تسديدة على المرمى، ويملك 45 تمريرة ناجحة هذا الموسم، وبلغت دقة تمريراته 48.6%، فيما وصلت دقتها في ساحة الخصم إلى 48.3%، وقام نجم النادي الأهلي بـ5 مراوغات ناجحة.

رومارينيو يتألق

على الجانب الآخر، شارك رومارينيو في 8 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بمعدل 707 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 6 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، كما نجح في صناعة هدف، ولم يحصل على أي بطاقة ملونة.

ويتمكن رومارينيو من تسجيل هدف كل 117.8 دقيقة لعب، وسدد 12 كرة على المرمى، ويملك 206 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 57.1%، فيما وصلت دقة التمرير في ساحة الخصم 78.2%، وقام بـ11 مراوغة ناجحة.