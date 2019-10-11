قبل مواجهة فلسطين .. المنتخب السعودي يشحذ الهمة للبقاء على القمة

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة المنتخب الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويرغب لاعبو الأخضر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، وذلك من أجل البقاء على قمة المجموعة الرابعة سبع نقاط مع خسارة منتخب سنغافورة منافس الأخضر على القمة من منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد الروح المعنوية العالية التي اكتسبها لاعبو الأخضر عقب الفوز المميز بالأمس على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد، يبدأ الأخضر شحذ الهمة من أجل الفوز على المنتخب الفلسطيني في مدينة رام الله أملًا في البقاء على القمة.

وستُقام مباراة السعودية وفلسطين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب فيصل الحسيني الدولي في مدينة رام الله.

وكان الجمهور سبق له أن انتقد أداء الأخضر بعد التعادل المخيب مع المنتخب اليمني في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لكل فريق، ليأتي لاعبو الأخضر ويقدموا صورة مختلفة تمامًا أمام منتخب سنغافورة.

وقدم المنتخب السعودي أجمل سيمفونية كروية بالفوز بثلاثية أحرزها كل من عبدالله الحمدان هدفًا وعبدالفتاح عسيري هدفين، مع إهدار فرص عديدة كانت من الممكن تُوسع الفارق لأكثر من ثلاثة أهداف.

وبعد المباراة، أبدت فئات عريضة من جماهير الأخضر سعادتها بعد فوز المنتخب السعودي بأداء مقنع حيث قال عبودي 207 بعد الفوز: “مبروك لكن برضو وضع المنتخب لازم يكون في انضباط وتركيز والحمدان نجم المستقبل، وأتمنى تركزون على لياقة اللاعبين”.

بينما قال مجنون الاتحاد: مبروك للصقور وثلاثية نظيفة وأهداف جميلة بمثابة دفعة معنوية من أجل تقديم الأفضل والأجمل أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل.

وأُعجبت الجماهير كذلك بالجمل الفنية بين لاعبي الأخضر، التي أظهرت العمل الكبير المُقدم من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.