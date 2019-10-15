قبل مواجهة فلسطين .. 15 أكتوبر يبتسم للأخضر دائمًا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الفلسطيني بعد قليل في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسبق للمنتخب السعودي أن تألق وحقق نتائج إيجابية في المباريات التي يخوضها يوم 15 أكتوبر، حيث تمكن الأخضر من الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاءين خلال مواجهاته الدولية يوم 15 أكتوبر.

وتمكن الأخضر يوم 15 أكتوبر من الفوز على ” أمريكا في كأس العالم للقارات عام 1992، عُمان في كأس الخليج عام 1996، بوتان في تصفيات كأس آسيا عام 2003، العراق في تصفيات كأس أمم آسيا 2015″.

وتعادل المنتخب السعودي فقط في مباراتين في يوم الـ15 من أكتوبر أمام كل من” المنتخب الياباني في تصفيات كأس العالم 1994، والمنتخب العراقي في بطولة سوبر كلاسيكو عام 2018″.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله.

ويأمل الأخضر في تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل الوصول للنقطة السابعة والصعود إلى قمة المجموعة الرابعة مع تمني الأخضر خسارة منتخب سنغافورة أمام أوزبكستان.