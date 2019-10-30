قبول 45 متدربًا في برنامج أتقن بتقنية أبها بالمرحلة الخامسة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أنهت الكلية التقنية بأبها التسجيل في برنامج “أتقن” التدريب المجتمعي ضمن المرحلة الخامسة.

وأوضح عميد الكلية، الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان، أمس، أن المرحلة الخامسة التي تستمر أربعة أسابيع بدأت بقبول 45 متدربًا في قسم الحاسب الآلي والإلكترونيات في برنامج صيانة الجوال وأيضًا برنامج “الأمن السيبراني”.

وأضاف آل عثمان أن هذه الدورات تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من أقسام وتخصصات الكلية، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جانب آخر قال مدير فرع خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية الأستاذ علي آل بريك: إن التسجيل في المرحلة الخامسة مستمر بالكلية بحي جوحان في تخصصات الكلية التقنية ومنها الكهرباء والتمديدات المنزلية وشبكات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية وتطوير الواجهة الأمامية لمواقع الإنترنت وصيانة السيارات وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومقدمة في المايكروسوفت أوفيس والروبوت والذكاء الاصطناعي وتطوير واجهات التطبيقات.

وأضاف آل بريك أنه يشترط للتقديم ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية وتسديد مبلغ 200 ريال نقدًا لكل برنامج وإحضار الهوية الوطنية مع صور منها. حيث سيكون مدة كل برنامج 4 أيام بواقع 16 ساعة تدريبية من الرابعة عصرًا وحتى الثامن مساءً، ودعا الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج إلى التسجيل عبر موقع مركز ريادة الاعمال (هنا).