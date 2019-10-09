قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

المواطن - متابعة
أعلنت الشرطة الألمانية عن سقوط قتيلين في إطلاق نار أمام معبد يهودي في إحدى المدن الألمانية.
وقالت شرطة مدينة هاله عبر حسابها على تويتر : قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد الشوارع بالقرب من معبد يهودي.
أعلنت الشرطة الألمانية عن سقوط قتيلين في إطلاق نار أمام معبد يهودي في إحدى المدن الألمانية.
وقالت شرطة مدينة هاله عبر حسابها على تويتر : قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد الشوارع بالقرب من معبد يهودي.
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