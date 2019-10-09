قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

2019/10/09
الساعة 2:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الألمانية عن سقوط قتيلين في إطلاق نار أمام معبد يهودي في إحدى المدن الألمانية.

وقالت شرطة مدينة هاله عبر حسابها على تويتر : قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد الشوارع بالقرب من معبد يهودي.


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