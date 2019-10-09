قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الألمانية عن سقوط قتيلين في إطلاق نار أمام معبد يهودي في إحدى المدن الألمانية.

وقالت شرطة مدينة هاله عبر حسابها على تويتر : قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد الشوارع بالقرب من معبد يهودي.