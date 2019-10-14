قرار إدواردو يُسبب السعادة لجماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال، عن مصيره خلال الفترة المقبلة مع أزرق العاصمة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كارلوس إدواردو لإحدى الصحف البرازيلية: إنه مستمر مع أزرق العاصمة ولا يفكر في الرحيل، مضيفًا أنه يعشق إسعاد جماهير الهلال بجانب رغبته في التتويج بالعديد من البطولات مع أزرق العاصمة.

يذكر أن ناديي العين وشباب الأهلي دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة حاولا التعاقد مع كارلوس إدواردو في صيف 2019، لكن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فضّل الإبقاء على اللاعب البرازيلي في صفوف أزرق العاصمة بالموسم الحالي.

من ناحية أخرى أعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن مدة غياب اللاعب السوري عمر خربين عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السوري مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن عمر خربين سيحتاج للخضوع لبرنامج تأهيلي تتراوح مدته من 4 إلى 6 أسابيع.

وسيغيب عمر خربين عن مباريات الهلال أمام كل من “ضمك في الدوري، النصر في الدوري، الفتح في الدوري، مباراة عرعر في كأس الملك”.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز على الاتفاق في الجولة السادسة.

يذكر أن الهلال، سيواجه فريق السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في قطر بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.