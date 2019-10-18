قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدًا في لبنان

قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدًا في لبنان

2019/10/18
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدر وزير التربية اللبناني قرارًا بإغلاق المدارس والجامعات يوم غد السبت على خلفية المظاهرات في البلاد.

وتوسعت التظاهرات في لبنان اليوم الجمعة لتطال إلى جانب بيروت، مناطق أخرى، شمالًا وجنوبًا، على وقع مطالبات بإسقاط الحكومة. وتوافد المئات إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت الجمعة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

كما انتشر الجيش والقوى الأمنية بشكل واسع في بيروت ومناطق لبنانية عدة.

وفي وقت سابق، أمهل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لحل الأزمة ونيل رضا الشارع بعد تظاهرات شهدتها البلاد.

وتحدى الحريري من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة، مشددًا على أن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.

وتابع: كثيرون يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة، والناس أمهلتنا كثيرًا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل.


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