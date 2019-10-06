قرار حاسم من مدرب #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يقدم المدرب الوطني صالح المحمدي المدير الفني للنادي الأهلي أداءً أكثر من رائع في الفترة الحالية، وذلك بعد الفوز أمس السبت على نادي الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن إدارة الأهلي قد تتجه لتأييد بقاء صالح المحمدي على رأس الجهاز الفني لـ الأهلي بسبب النتائج الإيجابية التي يُحققها الراقي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وسيتجه المدرب صالح المحمدي لاتخاذ قرار حاسم خلال الفترة المقبلة حيث قال: سأعقد اجتماعًا مع الأمير منصور بن مشعل للاستعداد للمرحلة المقبلة، ونحن نحتاج إلى ترتيب الأوراق.

وأضاف المحمدي: المرحلة الماضية كانت مهمة لتعديل الكثير من الأمور في الفريق على المستوى التكتيكي.

وتابع مدرب الأهلي: الفترة الأخيرة كانت صعبة على الأهلي، لكن طموحنا دائمًا كبير والثلاث مباريات كانت صعبة لكن استطعنا أن نمر بسلام بدون استقبال أهداف.

ومنذ تولي صالح المحمدي مسؤولية تدريب الأهلي بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش نجح المحمدي في قيادة الراقي للفوز على الفتح بالجولة الرابعة، ثم التعادل مع النصر في الجولة الخامسة وأمس تحقيق الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء.

وأمطر الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي، شباك نادي الفيحاء بثلاثية دون رد خلال مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء تفوقًا هجوميًّا كبيرًا من الأهلي، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء، تمكن الأهلي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالباسط هندي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

واختتم النجم السوري عمر السومة، أهداف الراقي في مباراة الأهلي والفيحاء بإحرازه الهدف الثالث عند حلول الدقيقة الثالثة والخمسين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز في مباراة الأهلي والفيحاء 11 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.