قرار مفاجئ من محكمة مصرية في قضية قاتل ضحية الشهامة

المواطن - متابعة

في قرار مفاجئ لمحكمة الطفل في محافظة المنوفية المصرية، فيما يخص سن المتهم محمد أشرف راجح المعروف إعلاميًا بقاتل ضحية الشهامة، أقرت بأن السن يقل عن 18 عامًا.

وكانت أثيرت ضجة حول سن المتهم، وسط مزاعم بتزوير شهادات ميلاده لمحاكمته أمام محكمة الطفل، وجاء القرار خلال ثاني جلسات نظر قضية قتل الطالب محمود البنا “ضحية الشهامة”.

المحكمة أعلنت خلال الجلسة، إن تاريخ الميلاد الحقيقي لمحمد أشرف راجح هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عامًا، وبالتالي فالقضية لا تحول للجنايات وستظل ضمن قضايا الأحداث.