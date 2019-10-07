قرار من جماهير #الأهلي حول المدرب الجديد

قرار من جماهير #الأهلي حول المدرب الجديد

2019/10/07
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يضع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، أنظاره على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي وضعت أنظارها على التعاقد مع المدرب البرازيلي جورجينيو لقيادة الفريق الأول.

ولم يرحب جمهور الأهلي باختيار مجلس الإدارة؛ بسبب ضعف السيرة الذاتية للمدرب جورجينيو؛ مما جعل إدارة الأهلي تتراجع عن التعاقد مع جورجينيو.

من ناحية أخرى، يقدم المدرب الوطني صالح المحمدي المدير الفني للنادي الأهلي أداءً أكثر من رائع في الفترة الحالية، وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير إخبارية قالت: إن إدارة الأهلي قد تتجه لتأييد بقاء صالح المحمدي على رأس الجهاز الفني لـ الأهلي؛ بسبب النتائج الإيجابية التي يُحققها الراقي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وسيتجه المدرب صالح المحمدي لاتخاذ قرار حاسم خلال الفترة المقبلة حيث قال: سأعقد اجتماعًا مع الأمير منصور بن مشعل للاستعداد للمرحلة المقبلة، ونحن نحتاج إلى ترتيب الأوراق.


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