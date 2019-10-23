قرار مهم من #النصر قبل مواجهة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يحاول نادي النصر خلال الفترة الحالية تجهيز مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك من أجل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتخذ الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًّا قرارًا مهمًّا بشأن اللاعب النيجيري وهو تأجيل عودته للتدريبات حتى الحصول على أشعة الرنين.

وفضّل الجهاز الطبي عدم التسرع بإشراك أحمد موسى في التدريبات خوفًا من تفاقم الإصابة له.

ووعد عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر لاعبي العالمي بمنحهم مكافآت تصل إلى 660 ألف ريال في حال نجحوا في الفوز على الهلال، ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

من ناحية أخرى، كرر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، سيناريو الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال، وكان حمد الله سجل هدفين في دوري الموسم الماضي قبل مواجهة نادي الهلال في الثامن من ديسمبر من عام 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي الموسم الحالي كرر حمد الله الأمر ذاته بإحرازه هدفين حتى الآن في مسابقة الدوري قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة على ملعب الجامعة، وكان حمد الله سجل الهدف الثاني له في الدوري موسم 2019- 2020 بعد إحرازه للهدف الأول في شباك نادي الرائد.