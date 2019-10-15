قرار مُفاجئ من النصر قد ينقذ أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

عجز النيجيري أحمد موسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، عن إثبات ذاته بالتألق مع العالمي، وذلك في الفترة الأخيرة منذ الانضمام لـ النصر قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير محلية قالت: إن إدارة النصر أصبحت تفكر بشكل كبير في التخلص من أحمد موسى الذي لم يستفد منه العالمي مؤخرًا في أي مباراة.

ولكن بسبب الإصابات المتكررة للاعب عبدالفتاح آدم قد يتجه مجلس إدارة النصر للإبقاء على أحمد موسى مع إعادة اللاعبين صالح آل عباس وسامي النجعي من الإعارة.

وكان صالح آل عباس انتقل من النصر إلى أبها على سبيل الإعارة، بينما انتقل سامي النجعي لصفوف نادي ضمك.

ويبحث المدرب روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر عن تجهيز العناصر البديلة بأسرع صورة ممكنة، خاصة أن العالمي لن يتحمل فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال أراد المنافسة على لقب الدوري.

ودخل أحمد موسى حاليًّا في البرنامج التأهيلي؛ وذلك من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة مع النصر بعد عودته من نيجيريا.

من ناحية أخرى، قام الناقد الرياضي عماد الصائغ بتحليل تصرفات إدارة النصر في الفترة الأخيرة قائلًا: كان يجب على إدارة العالمي حل أزمات ومشاكل لاعبيها مثل النيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرزاق حمد الله داخليًّا بدلًا من إصدار بيانات بلا أي فائدة.

وأضاف عماد الصائغ: بيانات النصر “لا تُسمن ولا تُغني من جوع”، كما قلت بلا أي فائدة.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين.