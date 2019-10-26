قرار نجم #الأهلي يُعزز من فرص #النصر لضمه

المواطن - محمد سمعه

حدد سلمان المؤشر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، قراره حول مصيره مع الراقي سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وينتظر نادي النصر تعثر المفاوضات بين سلمان المؤشر والأهلي، وذلك من أجل التحرك للتعاقد مع اللاعب الذي حاول النصر ضمه في صيف العام الجاري.

وقرر سلمان المؤشر عدم التفاوض مع إدارة الأهلي حول تجديد العقد إلا في حالة الحصول على كافة مستحقاته خلال الفترة المقبلة.

وإذا استمرت الأزمة، فإن نادي النصر سيستغل الموقف أملًا في إتمام الصفقة.

وقيل إن نادي النصر مستعد للتفريط في ثلاثة من لاعبيه، وهم “صالح آل عباس، سامي النجعي، وفراس البريكان” مع دفع مبلغ مالي، وذلك للتعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر.

جدير بالذكر أن اسم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، كان ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن إدارة العالمي نفت تمامًا وجود أي نية لبيع أمرابط إلى الأهلي.

وأوضح بدر السليمان مدير المركز الإعلامي في نادي النصر، أن كل ما تردد حول تقديم الأهلي عرضًا للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط نجم العالمي غير صحيح.

وتحدث بدر السليمان لـ برنامج كورة قائلًا: لا يُمكننا التفريط في نور الدين أمرابط أو في أي لاعب نصراوي، وغير صحيح اهتمام الأهلي مؤخرًا بضم نور الدين أمرابط.