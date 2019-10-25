قرار وتصرف يعززان من فرص #النصر للفوز على #الهلال

المواطن - محمد سمعه

شعر بعض من جماهير نادي النصر بالقلق، وذلك بعد تردد أنباء حول احتمالية غياب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم العالمي عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم 27 أكتوبر بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد اللاعب حمد الله الجمعة لتدريبات النصر، بعد أن تعافى من الإصابة ليكون قرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر هو الاعتماد على حمد الله بشكل أساسي في لقاء الهلال.

وألمحت تقارير إخبارية الجمعة أن الإصابة التي تعرض لها حمد الله لن تحرمه من المشاركة أمام نادي الهلال يوم 27 أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى، كرر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، سيناريو الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال.

وكان حمد الله سجل هدفين في دوري الموسم الماضي قبل مواجهة نادي الهلال في الثامن من ديسمبر من عام 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي الموسم الحالي كرر حمد الله الأمر ذاته بإحرازه هدفين حتى الآن في مسابقة الدوري قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة على ملعب الجامعة.

وكان حمد الله سجل الهدف الثاني له في الدوري موسم 2019- 2020 بعد إحرازه للهدف الأول في شباك نادي الرائد.

وسجل حمد الله الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند حلول الدقيقة الثامنة عشرة، ليكون الهدف الثاني لحمد الله في دوري المحترفين بالموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك ضمك يوم 22 أغسطس الماضي في لقاء الجولة الأولى.