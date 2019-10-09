قرعة دوري أبطال إفريقيا تحرم الأهلي من تحقيق أمنيته

المواطن - محمد سمعه

حرمت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020 الأهلي المصري من تحقيق أمنيته، التي أرادها قبل الكشف عن نتائج القرعة.

وأراد الأهلي المصري قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا مواجهة نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في مجموعة واحدة، خاصة بعدما هزم صن داونز المارد الأحمر بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، قبل أن يفوز الأهلي بهدف دون رد في لقاء العودة، لكنه لم يكن كافيًا للصعود إلى دور نصف النهائي.

وجاءت نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا مختلفة لما تمناه الأهلي المصري، حيث وقع المارد الأحمر في المجموعة الثانية، بينما وقع فريق ماميلودي صن داونز في المجموعة الثالثة.

يذكر أن نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020 جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى “أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، الزمالك، جينيراسيون، زيسكو يونايتد الزامبي”.

المجموعة الثانية “الأهلي المصري، الهلال السوداني، بلاتينوم الزيمبابوي، النجم الساحلي التونسي”.

المجموعة الثالثة “اتحاد العاصمة الجزائري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بيترو الأنجولي، الوداد البيضاوي المغربي”.

المجموعة الرابعة “الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي”.

وأُقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، حيث يُوجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020 مواجهة خاصة بين النادي الأهلي المصري ونادي النجم الساحلي التونسي، حيث سبق للفريقين أن تقابلا في العديد من المناسبات، كان آخرها وأبرزها دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعام 2017، حيث خسر الأهلي في تونس بثنائية مقابل هدف في الذهاب قبل أن يفوز في لقاء الإياب بمصر بسداسية مقابل هدفين.

وستُقام قرعة دوري أبطال إفريقيا في دور الثمانية، بعد نهاية منافسات مرحلة دور المجموعات مباشرة.