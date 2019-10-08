قرقاش: هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني

قرقاش: هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني

2019/10/08
الساعة 9:05 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام ما أسماه “تخرصات” بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل، وهدفه تغليب المصلحة الأكبر.

وأضاف قرقاش: هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه، الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم.

في سياق آخر، قال قرقاش: إن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني. لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي، فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي.


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