قرقاش يعلق على مفاوضات جدة: نريد أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً

قرقاش يعلق على مفاوضات جدة: نريد أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً

2019/10/06
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أثنى الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على الجهود التي تقوم بها المملكة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي، مؤكداً على دعم حكومة الإمارات الكامل لها.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم الأحد عبر “تويتر”: “الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها”.

وأضاف قرقاش أن من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.


هل قرأت هذا ؟
  • قرقاش: هجوم أرامكو الإرهابي تصعيد خطير وأي تبرير مرفوض تماماً
    •
  • قرقاش: الهجوم على معملي أرامكو يطال الجميع
    •
  • قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات
    •
  • قرقاش: المملكة تقود التحالف العربي بكل حنكة وصبر واقتدار
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم