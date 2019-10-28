قصة صورة الملكة مارغريت في قصر كنسينغتون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

لا تزال صورة الملكة مارغريت عالقة بالأذهان حتى بعد مرور 60 عاماً عليها، حيث ظهرت في حوض استحمام قصر كنسينغتون، لا ترتدي شيئاً باستثناء التاج الملكي.

ومن وراء العدسة، كان زوجها المصور، أنتوني ارمسترونغ-جونز، وقبل التقاط الصورة بجزء من الثانية، تحرك أمام العدسة لتظهر قدمه إلى حافة الإطار.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، هذه الصورة، هي واحدة من أكثر الصور العفوية في ألبوم الصور الملكية، والتي أعادها للأذهان مسلسل The Crown، الذي يتناول حياة العائلة الملكية البريطانية.

يذكر أن مارغريت، هي أخت الملكة إليزابيث الثانية، حاكمة بريطانيا الحالية، وقد سببت إحراجاً كبيراً للعائلة الملكية بسبب هذه الصورة، وفي الواقع، كان حبها لزوجها رومانسياً بلا شك، ولم يتواريا عن إعلان ذلك، وكانا دائماً ما يمسكان بأيدي بعضهما في المناسبات، على الأقل في السنوات الأولى من زواجهما، قبل أن يظهر الجانب المظلم من علاقاتهما، والوصول إلى نقطة اللاعودة والتي انتهت بالانفصال.